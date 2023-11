Delhi Pollution: जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्लीवासी, जानिए कब मिलेगी प्रदूषण से राहत?

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में नवंबर महीने की शुरुआत प्रदूषण के बढ़ते स्तर से हुई है। जहरीली हवा लोगों का जीना मुश्किल कर रही है वहीं, रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार सुबह 5 बजे 457 था और शहर और इसके पड़ोसी जिलों में जिस जहरीली हवा में सांस ली जा रही है लेकिन इससे फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।

मौसम एजेंसियों की भविष्यवाणी के अनुसार कोई राहत नहीं मिली। अगले तीन दिनों तक शहर का प्रदूषण स्तर इसी तरह बना रहेगा।

वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में है। शनिवार को दिल्ली में AQI 415 दर्ज किया गया, क्योंकि निष्क्रिय हवाएं, खेत की आग से धुआं और कम तापमान ने प्रदूषकों को जमीन के करीब केंद्रित रखा। शुक्रवार को, दिल्ली में AQI 468 दर्ज किया गया, जो लगभग दो वर्षों में सबसे अधिक है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के गुरुवार शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार शहर की आधिकारिक रीडिंग 392 थी जो "गंभीर" श्रेणी से थोड़ा कम है यह संख्या केवल एक घंटे बाद 400 से अधिक हो गई।

Air quality across Delhi continues to be in the 'Severe' category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).



AQI in Aya Nagar at 464, in Dwarka Sector-8 at 486, in Jahangirpuri at 463 and around IGI Airport (T3) 480 pic.twitter.com/0dlvgOf19W