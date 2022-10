दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेता अमित मालवीय की शिकायत पर 'द वायर' के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

Highlights एफआईआर में आरोप लगाया गया कि मीडिया कंपनी ने भाजपा नेता की प्रतिष्ठा को खराब करने और धूमिल करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए प्राथमिकी में द वायर' के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया, एमके वेणु, जाह्नवी सेन का नाम

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 'द वायर' के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। न्यूज वेबसाइट के खिलाफ यह प्राथमिकी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि मीडिया कंपनी ने भाजपा नेता की प्रतिष्ठा को खराब करने और धूमिल करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए।

प्राथमिकी में द वायर' के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन, इसके संस्थापक संपादक सिद्धार्थ भाटिया और एमके वेणु और इसके उप संपादक और कार्यकारी समाचार निर्माता जाह्नवी सेन को नामजद किया गया है। इन सभी के खिलाफ विभिन्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जिनमें धारा 420, 468, 469, 471, 500 आर/डब्ल्यू 120बी और 34 शामिल हैं। दिल्ली में पुलिस मुख्यालय में विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध के पास शिकायत दर्ज की गई थी।

#UPDATE | Delhi Police registers an FIR against 'The Wire' after BJP's Amit Malviya registered a complaint alleging that the media company "forged documents with a view to malign & tarnish my reputation."