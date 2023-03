जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो हमला किया जाता, पीएम मोदी ने कहा-कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है

Highlights मुझे जेल में डालने के लिए क्या-क्या जाल नहीं बिछाए। दो लोकसभा सीट से शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीट तक पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री, सांसद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाया जाता है। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भाजपा आती है तब भ्रष्टाचार भागता है। PMLA की तहत कांग्रेस की सरकार(2004-2014) में 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इसी एक्ट के तहत भाजपा ने पिछले 9 वर्षों में 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति जब्त की है।

#WATCH | Country can progress only when corruption will be stopped. When we will do so much, then some people will be upset and will be angry but the action against corruption won't be stopped because of their (Opposition) false allegations: PM Modi pic.twitter.com/6qDE7KJ6JX