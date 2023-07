Monsoon: दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का अलर्ट जारी, यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर

Highlights अधिकारियों ने लोगों को यमुना नदी के तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए कहा यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है अपराह्न तीन बजे जलस्तर 206.26 मीटर रिकार्ड किया गया

नई दिल्ली: दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। अपराह्न तीन बजे जलस्तर 206.26 मीटर रिकार्ड किया गया। लोगों को नदी के तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को महाराष्ट्र के पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। गुजरात के दक्षिणी और सौराष्ट्र क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वालों को जगह खाली करने को कहा गया है। अधिकारियों ने रविवार की दोपहर यह घोषणा की है कि यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कृपया नदी के पास के इलाकों से दूर रहें।

#WATCH | Delhi: Announcements are being made by the administration to vacate low-lying areas as Yamuna's water level crossed the danger mark, recorded at 206.31 meters at 4 pm today. pic.twitter.com/gM6mQR6Hbp