Delhi-NCR Weather Today: रात भर बारिश से राजधानी में ठंडक, IMD ने दिल्ली में ऑरेंज और गुरुग्राम में येलो अलर्ट किया जारी

Delhi-NCR Weather Today: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में मंगलवार तड़के से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मंगलवार की सुबह लोगों ने बारिश के साथ शुरू की है और इससे मौसम काफी ठंडा हो गया है। सुबह के समय गरज के साथ छींटे पड़े और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलीं। मौसम में अचानक आए बदलाव ने पूरे क्षेत्र में दिन की ठंडी और सुहावनी शुरुआत की।

हालाँकि, कुल मिलाकर तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार को न्यूनतम तापमान मौसमी औसत के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है।

IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में संभावित बारिश और मध्यम हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मंगलवार सुबह लगभग 4:30 बजे आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली के सभी ज़िलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास के शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था।

आने वाले दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान क्या है?

आईएमडी के अनुसार, 7 से 12 अक्टूबर तक दिल्ली के मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आने की उम्मीद है।

7 अक्टूबर: हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहेंगे; अधिकतम तापमान लगभग 28°C, न्यूनतम तापमान लगभग 20°C।

8 अक्टूबर: बारिश रुकने की संभावना; आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान में मामूली वृद्धि होगी।

9-10 अक्टूबर: साफ़ आसमान, स्थिर तापमान और तेज़ धूप।

11 अक्टूबर: अधिकतम तापमान 33°C तक पहुँच सकता है।

12 अक्टूबर: आसमान साफ ​​रहने के साथ न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़कर 22°C हो सकता है।

दिल्ली-एनसीआर को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊपरी हिमालय में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। आईएमडी के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से न्यूनतम तापमान 20°C से नीचे गिर सकता है क्योंकि ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएँ मैदानी इलाकों में आ रही हैं।

गुरुग्राम में, सोमवार को अधिकतम तापमान 28°C रहा, जो रविवार से लगभग छह डिग्री कम है - जो इस मौसम की सबसे तेज़ गिरावटों में से एक है।

नोएडा में, सोमवार को अधिकतम तापमान लगभग 30°C और न्यूनतम तापमान 22°C रहा। आईएमडी ने मंगलवार को गरज, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया है।

