दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश से कई जगह सड़कों पर भरा पानी...नोएडा के स्कूलों में आज छुट्टी

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर इलाकों में बुधवार सुबह तेज बारिश से कई जगहों पर जलजमाव की समस्या देखने को मिल रही है। दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर रिंग रोड और नोएडा के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश देखने को मिली। बरसात के साथ-साथ काले घने बादल से अंधेरा छा गया। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी सामने आई है। इस बीच नोएडा के सभी स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा प्रशासन की ओर से की गई है।

#WATCH | Delhi: Waterlogging situation on ITO road after rain lashes parts of national capital. pic.twitter.com/aGn8XecqQD