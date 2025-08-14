Delhi-NCR Weather Today: सुबह की बारिश से दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से राहत, IMD ने उत्तर भारत समेत कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Delhi-NCR Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह-सुबह बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। गुरुवार, 14 अगस्त की सुबह बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है लेकिन इसी के साथ आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम अपडेट के अनुसार, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

IMD ने गुरुवार सुबह एक बुलेटिन में कहा, "अगले 2-3 घंटों के दौरान दिल्ली और एनसीआर में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।"

updated nowcast map showing spell of moderate to intense rainfall mainly over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, North Madhya Pradesh, West Uttar Pradesh during next 3 hours. @moesgoi@DDNewslive@airnewsalerts@ndmaindiapic.twitter.com/jsRZrEJkN5 — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 14, 2025

वर्तमान तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। IMD के अनुसार, आज न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 32-34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में हुई भारी बारिश के कुछ दिनों बाद यह ताज़ा बारिश हुई है, जिसके कारण मंगलवार को कई उड़ानें देरी से और रद्द भी हुईं।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अलावा, आईएमडी ने अगले कुछ घंटों के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है।

