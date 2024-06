दिल्ली-एनसीआर के लिए भारी बारिश बनी आफत, यहां देखें कहां- कहां हुआ जलभराव

Delhi Rains Today: दिल्ली के लिए शुक्रवार सुबह बारिश आफत का सबब बन गई। भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया जिससे भारी जाम देखने को मिला। ऐसा ही नजारा दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास भी देखने को मिला। जलमग्न सड़कों पर दूर दूर तक गाड़ियों की कतार ही दिखाई दी। इसके अलावा रिंग रोड पर भी ट्रैफिक प्रभावित हुआ है।

नारायणा से मोती बाग और मोती बाग से नारायणा के रूट पर धौला कुआं फ्लाइओवर के नीचे जलभराव हो गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस की सड़कों पर भी लोग घुटने तक पानी में चलते नजर आए।

मालूम हो कि दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी। पहले कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में मानसून इस क्षेत्र में पहुंचेगा लेकिन समय से पहले ही बादल जमकर बरसने लगे। मौसम विभाग ने आने वाले एक हफ्ते के लिए दिल्ली के लिए आसमान में काले बादल रहने, कम और जोरों की बारिश होने और हवाएं चलने का अनुमान जताया है।

#WATCH | On waterlogging across Delhi, Mayor Shelly Oberoi says, "The situation is far better than the last time. In a way, this is the first rain of monsoon. All such points have been identified today. All departments and officers are working on the ground and work is underway… pic.twitter.com/1vgpaXzjna