Delhi-NCR AQI: राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 400 पार; लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल

Delhi-NCR AQI: जहरीली हवा में सांस ले रहे दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 347 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के बीच शहर में धुंध की एक मोटी परत भी छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार सुबह 6:05 बजे शहर का कुल AQI 346 रहा, जो "बेहद खराब" श्रेणी में है।

दिल्ली के ज़्यादातर निगरानी केंद्रों ने प्रदूषण का स्तर "गंभीर" से "बेहद खराब" श्रेणी में दर्ज किया। CPCB के समीर ऐप के सोमवार सुबह 6 बजे के आंकड़ों के अनुसार, बवाना में AQI सबसे ज़्यादा 412, वज़ीरपुर में 397, जहाँगीरपुरी में 394 और नेहरू नगर में 386 रहा।

#WATCH | Delhi: Visuals from Akshardham area this morning as a layer of toxic smog blankets the city.



AQI (Air Quality Index) around the area is 379, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).

इससे एक दिन पहले, रविवार का औसत AQI 392 के साथ 'गंभीर' श्रेणी के करीब था। पंजाब और हरियाणा से निकलने वाले पराली के उत्सर्जन का दिल्ली के PM2.5 के स्तर में योगदान न्यूनतम रहा, जो शनिवार को दर्ज किए गए 8 प्रतिशत की तुलना में सोमवार को घटकर लगभग 5 प्रतिशत रह गया।

बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंता के बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) उप-समिति ने शाम को वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की, क्योंकि सुबह दिल्ली का दैनिक औसत AQI "बहुत खराब" श्रेणी के उच्च स्तर पर बना रहा।

#WATCH | Delhi: To mitigate pollution, water is being sprinkled with the help of an NDMC (New Delhi Municipal Council) vehicle in the area around Lodhi Road.



AQI around the area is 237, categorised as 'poor', as claimed by the Central Pollution Control Board (CPCB).

पैनल के अनुसार, सुबह 10 बजे दिल्ली का प्रति घंटा औसत AQI 391 था, लेकिन शाम 4 बजे तक यह सुधरकर 370 और शाम 5 बजे 365 हो गया।

वायु गुणवत्ता में सुधार के रुझान और पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि GRAP के चरण 3 के प्रतिबंधों को लागू करना अभी अनावश्यक है और चरण 1 और 2 के तहत मौजूदा उपाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू रहेंगे।

