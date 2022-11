दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कम से कम दो की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Highlights दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग। आग लगने की घटना में कम से कम दो लोगों की मौत की आशंका है, कुछ घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे की सूचना के बाद मौके पर अग्निशमन की 10 गाड़ियां भेजी गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है।

नई दिल्ली: दिल्ली के नरेला में मंगलवार की सुबह प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने की घटना में कम से कम दो लोगों की मौत की आशंका है। जबकि कई लोगों की झुलसने की खबर हैं। कुछ लोगों के अभी भी अंदर फंसे होने की सूचना है। पुलिस के हवाले से ये जानकारी सामने आई है।

हादसे की सूचना के बाद मौके पर आनन-फानन में अग्निशमन की 10 गाड़ियां भेजी गई हैं। दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी है। अधिकारियों के अनुसार सुबह नौ बजकर 35 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

#UPDATE | The incident of fire occurred in a footwear factory in Narela Industrial Area. A few are injured and have been shifted to hospital, all are stable and have minor injuries. Two people died and their identity is being established: Delhi Police