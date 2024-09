Delhi Rains Updates: दिल्ली में आफत की बारिश, नबी करीम इलाके में दीवार धराशाही; 1 की मौत 2 घायल

Delhi Rains LIVE Updates: देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। देर रात से हो रही बारिश शुक्रवार 13 सितंबर को भी जारी है और आज भी दिनभर इसका असर रहने वाला है। इस बीच, मध्य दिल्ली के नबी करीब इलाके में बारिश के कारण एक बाउंड्री वॉल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। दर्दनाक मौत वाले शख्स की पहचान रहमत के रूप में हुई है जो 35 वर्ष का है और वह उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला था और ई-रिक्शा चालक था।

दिल्ली पुलिस और राहत बचाव टीम घटना की सूचना मिलते फौरन वहां पहुंची और रेस्क्यू के काम में जुट गई। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने सूचना दी कि मलबे को हटाने का काम जारी है जिसमें से दो लोगों को बचा लिया गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं, अन्य शख्स की दुखद मौत हो गई।

#UPDATE | Delhi: One person died and two were injured when a boundary wall collapsed in the Nabi Karim area at around 6.45 am today. The deceased is identified as Rehmat, aged 35 years belonged to Uttar Pradesh's Hardoi and was an e-rickshaw driver. The debris is being removed… https://t.co/pk10LqKsQh