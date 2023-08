'मेरे साथ OSD के रूप में कभी काम नहीं किया': नाबालिग से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार सरकारी अधिकारी पर बोलीं आतिशी

Highlights भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार अधिकारी को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि उन्होंने (आरोपी) कभी भी मेरे साथ ओएसडी के रूप में काम नहीं किया है।

नई दिल्ली: दिल्ली की महिला एवं बाल विकास मंत्री आतिशी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों से इनकार किया कि उनके विभाग ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार सरकारी अधिकारी प्रेमोदय खाखा को विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया है।

आतिशी ने एएनआई से कहा, "ये बिल्कुल झूठी बात है। उन्होंने (आरोपी) कभी भी मेरे साथ ओएसडी के रूप में काम नहीं किया है। यह बेहद चौंकाने वाली घटना है क्योंकि यह आरोपी महिला एवं बाल विभाग में अधिकारी था। यह चिंताजनक है क्योंकि उन पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप लगाया गया है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस तेजी से कार्यवाही करेगी...जैसे ही दिल्ली के सीएम (अरविंद केजरीवाल) को घटना के बारे में पता चला, उन्होंने (अरविंद केजरीवाल) संबंधित अधिकारी को आरोपी अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दिए।"

Delhi | This is a completely false thing. He (the accused) has never worked with me as an OSD: Delhi Minister Atishi https://t.co/L9i6CnM6wj pic.twitter.com/w0Hl5qZYLx

राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार अधिकारी को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "जिस अधिकारी पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा वह केजरीवाल सरकार का पसंदीदा था। डब्ल्यूसीडी मंत्री के ओएसडी के रूप में काम करने के लिए चुना गया था।"

The officer charged with raping a minor was Kejriwal Govt's favourite.

Had been handpicked to serve as OSD to the Minister of WCD.@SwatiJaiHind will do well to stop her drama and @ArvindKejriwal should answer why was the rapist officer handpicked to serve as his Ministers OSD.… pic.twitter.com/plKEPunAQO