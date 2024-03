Delhi Metro Train Services: 25 मार्च को घर से निकलते समय देख लें टाइम टेबल, मेट्रो सेवा इस समय तक उपलब्ध नहीं, देखें शेयडूल

Highlights सभी लाइनों पर दोपहर 2.30 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी। दोपहर 2.30 बजे शुरू होंगी और सामान्य रूप से जारी रहेंगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Delhi Metro Train Services: दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 25 मार्च को होली के दिन दोपहर 2.30 बजे से शुरू होंगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। टर्मिनल स्टेशनों पर दोपहर 2.30 बजे मेट्रो सेवाओं के शुरू होने से गैर-टर्मिनल स्टेशनों पर बाद में ट्रेनों का परिचालन होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा है।

