Delhi MCD Election: दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा मतदान, सिसोदिया बोले- लोग ध्यान रखें, भाजपा ने 15 साल में कुछ नहीं किया

Highlights दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज हो रहे हैं मतदान, करीब डेढ़ करोड़ वोटर। एमसीडी चुनाव में मुख्य रूप से भाजपा, आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। एमसीडी चुनाव में 1,349 उम्मीदवार मैदान में हैं, मतों की गिनती सात दिसंबर को होगी।

नई दिल्ली: दिल्ली में निकाय चुनाव के लिए रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहे हैं। इस चुनाव में मुख्य तौर पर भाजपा, आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 250 वार्ड के लिए हो रहे चुनाव में 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ।

मतदान के दिन आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुनने का आह्वान किया। दूसरी ओर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा पर निशाना साधा।

मनीष सिसोदिया ने कहा- नगर निगम चुनाव में डेढ़ करोड़ लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि शहर को साफ रखना एमसीडी की प्राथमिकता है। भाजपा ने 15 साल से दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, वह लोगों के लिए काम करने में बुरी तरह विफल रही है।'

1.5 crore people are going to vote in Municipal Corporation polls. I appeal to people to keep in my mind that MCD's priority is to keep the city clean. BJP has not done anything for Delhi since 15 years, it has failed miserably to work for the people: Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/C6I9ZKz2ln