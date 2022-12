Delhi MCD Election 2022: 250 वार्ड में चार बजे तक 45 प्रतिशत मतदान, भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

Highlights मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ था जो शाम साढ़े पांच बजे समाप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के पात्र हैं।

Delhi MCD Election 2022: दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए रविवार को 4 बजे तक 45 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस चुनाव में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ था जो शाम साढ़े पांच बजे समाप्त होगा।

राज्य निर्वाचन अधिकारी (एसईसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘4 बजे तक दिल्ली के सभी 250 वार्ड में लगभग 45 फीसदी मतदान हो चुका है। सभी वार्ड में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।’’ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव में 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के पात्र हैं।

The polling percentage in Delhi MCD elections, for all 250 wards, stands at approx 45% till 4 PM: State Election Commission#MCDElections