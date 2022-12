Delhi MCD Election 2022: दोपहर 2 बजे तक 30 प्रतिशत मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, दिल्ली निगम पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा

Highlights मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ जो शाम साढ़े पांच समाप्त होगा। सभी वार्ड में मतदान सुचारू रूप से जारी है। अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।

Delhi MCD Election 2022: दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। दोपहर 2 बजे तक 30 प्रतिशत मतदान हो चुका है। इस चुनाव में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 15 साल से बीजेपी का कब्जा है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 250 वार्ड के लिए हो रहे चुनाव में 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के पात्र हैं, जिसके परिणाम राष्ट्रीय राजधानी से परे प्रभाव डाल सकते हैं। मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ जो शाम साढ़े पांच समाप्त होगा। सभी वार्ड में मतदान सुचारू रूप से जारी है। अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।

Around 30% of voters turnout recorded till 2 pm in #MCDElections2022: State Election Commission