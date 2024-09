Delhi MCD AAP BJP: गुरुवार को स्थायी समिति चुनाव?, आप पार्षद प्रीति और सरिता फोगाट बीजेपी में शामिल, आम आदमी पार्टी को झटका

Highlights सर्वोच्च संस्था 18 सदस्यीय स्थायी समिति के एकमात्र रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव बृहस्पतिवार को होगा। पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के इस्तीफे से यह पद रिक्त हुआ था। दिल्ली भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की।

Delhi MCD AAP BJP: दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा और एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी से पार्षद बहन प्रीति (वार्ड-217,दिलशाद कॉलोनी) और सरिता फोगाट( वार्ड-150, ग्रीन पार्क) ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। स्थायी समिति का चुनाव कल होने वाला है। दिलशाद गार्डन से ‘आप’ पार्षद प्रीति और ग्रीन पार्क से पार्षद सरिता फोगाट भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा और एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गईं।

VIDEO | "Taking inspirations from PM Modi's policies, I've decided to join the BJP," says ex-AAP councillor Praveen Kumar on joining BJP. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz ) pic.twitter.com/9dy6PwhXHy

एमसीडी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था 18 सदस्यीय स्थायी समिति के एकमात्र रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव बृहस्पतिवार को होगा। इस साल की शुरुआत में पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के इस्तीफे से यह पद रिक्त हुआ था। दोनों पार्षदों ने यहां दिल्ली भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की।

VIDEO | "AAP municipal councillor Praveen Kumar met BJP Delhi president Virendra Sachdeva and told him that he wants to join BJP because he believes in the ideologies of the party. I am very happy that Virendra Sachdeva ji agreed to his request and allowed him to be a part of the… pic.twitter.com/dSBckqTnmP