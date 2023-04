दिल्ली: टिकरी के प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग; मौके पर दमकल की 25 गाड़ियाँ मौजूद, आग पर पाया गया काबू

Highlights दिल्ली की टिकरी इलाके में लगी आग प्लास्टिक गोदाम में आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के टिकरी कलां स्थित पीवीसी मार्केट में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि मार्केट स्थित प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगने के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई।

आग बुझाने के लिए दमकल की करीब 25 गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं। गौरतलब है कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम जारी है। जानकारी के मुकाबिक, इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है।

बता दें कि इससे पहले भी पीवीसी मार्केट में भीषण आग लग गई थी। ये घटना साल 2021 में हुई थी। उस दौरान आग की चपेट में आकर कई दुकाने जलकर खाक हो गई थी। जिसके कारण कारणों का नुकसान हो गया था। हालांकि, हादसे में किसी की जान नहीं गई थी।

#WATCH | Delhi: Morning visual from Tikri Kalan area where fire broke out in a plastic godown during the early hours today. 25 fire tenders at the spot. No casualties reported so far. https://t.co/yhTyNp2M4ypic.twitter.com/Clr2ul8CmF