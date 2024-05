Delhi Lok Sabha Election 6th Phase: आसमान से बरसेगी आग! मतदान करने आएंगे आप, मिलेगी यह सुविधा

Highlights 25 मई को दिल्ली में सात लोकसभा सीटों के लिए छठे चरण के तहत मतदान होगा तापमान का पारा 47 डिग्री तक पहुंच सकता है वोटरों के लिए मतदान केंद्रों पर एयर-कूलर, पीने का पानी, चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी

Delhi Lok Sabha Election 6th Phase: लोकतंत्र का महापर्व अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 25 मई को दिल्ली में सात लोकसभा सीटों के लिए छठे चरण के तहत मतदान होगा। इसके लिए मतदान केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन, दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी ने वोटरों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, 25 मई को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।

तापमान का पारा 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर आने वाले वोटरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि शहर भर के 2,627 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को गर्मी से निपटने में मदद करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर एयर-कूलर, पीने का पानी, चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी।

साथ ही एसी कमरों की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि गर्मी की लहर और अधिक तीव्र होने की संभावना है, ऐसे में हमने अधिकारियों को मतदान केंद्र पर सुविधा के संबंध में निर्देश दिए हैं।

सप्ताह भर के लिए रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली में सप्ताह भर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसे लेकर सभी निजी और प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में सबसे अधिक है।

दिल्ली के साथ-साथ, पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी गर्मी की स्थिति से जूझ रहे हैं। यहां भी छठे चरण के तहत मतदान होंगे। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकले।

