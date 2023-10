Delhi Liquor Scam: वो हमें खत्म करना चाहते हैं केजरीवाल के मंत्री का दावा, जानिए इसके पीछे की कहानी

Highlights केंद्र सरकार पर आप ने किया हमला आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं आप का एक एक नेता जेल जाने को तैयार

Delhi Liquor Scam: दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब देश के लिए सब कुछ बलिदान करने का समय आ गया है। हमारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित किसी को भी जेल जाने का डर नहीं है।

#WATCH | On ED summons to Arvind Kejriwal in excise policy case, AAP leader Saurabh Bharadwaj says, "The time has come to sacrifice everything for the country. No one including our party leaders and workers is afraid of going to jail. It is clear that the Central government wants… pic.twitter.com/jEvjlECfY5 — ANI (@ANI) October 31, 2023

यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। अब, वे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा समन भेजा गया है। ईडी के ऑफिस में केजरीवाल से 2 नवंबर को नई शराब नीति मामले में पूछताछ की जाएगी। इधर ईडी के समन आने के बाद से दिल्ली सरकार में तमाम मंत्रियों के बयान आने शुरु हो चुके हैं। चलिए एक एक करके देखिए कौन क्या कह रहा है।

#WATCH | On ED summons to Arvind Kejriwal, AAP Minister Atishi says, "We are getting information that when Arvind Kejriwal appears before ED on November 2, ED will arrest & put him in jail. BJP & the PM want to finish AAP. Arvind Kejriwal will be arrested not because there is any… pic.twitter.com/Pi9h6BwR8y — ANI (@ANI) October 31, 2023

आतिशी ने कहा पीएम केजरीवाल से डरते हैं

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन किए जाने पर कहा कि हमें जानकारी मिल रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देगी। भाजपा और प्रधानमंत्री आप को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी कि उनके खिलाफ कोई मामला है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे डरते हैं।

#WATCH | On ED summons to Arvind Kejriwal, AAP Minister Atishi says, "We are getting information that when Arvind Kejriwal appears before ED on November 2, ED will arrest & put him in jail. BJP & the PM want to finish AAP. Arvind Kejriwal will be arrested not because there is any… pic.twitter.com/Pi9h6BwR8y — ANI (@ANI) October 31, 2023

आप के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। इन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की पूरी साजिश रच डाली है। ईडी, सीबीआई, बीजेपी के मुख्यालाय से ऑर्डर लेती है। पर मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि हम डरने वाले नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े हैं और जीत सत्य की ही होगी।

पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया गया

सीबीआई ने अप्रैल माह में अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल से उस समय करीब 9 घंटे से ज्यादा समय की पूछताछ हुई थी। हालांकि, पूछताछ होने के बाद अरविंद ने कहा था कि जब कोई घोटाला किया नहीं तो डर किस बात का। वहीं अब सीबीआई के बाद ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है। मालूम हो कि भष्ट्राचार के मामले में पहले ही तीन नेता जेल में हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद अब हाल में ही ई़डी ने संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है।

Web Title: Delhi Liquor Scam Kejriwal's minister claims They want to eliminate us