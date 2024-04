Delhi Liquor Scam: अदालत ने बीआरएस विधायक के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया, अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा

Highlights के कविता को अंतरिम जमानत नहीं मिली कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया गया था कविता पर ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य होने का आरोप है

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायक के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। के कविता पर दिल्ली में शराब लाइसेंस के बदले आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया था।

Delhi excise policy case | Rouse Avenue court dismisses

interim bail application of BRS MLC K Kavitha.



She had sought interim bail on the grounds of the school examinations of her minor son. She is in judicial custody after the ED remand in the excise policy case.



(File photo) pic.twitter.com/cYgL2Y1wSB