Delhi Liquor Scam case: दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता कविता को बड़ा झटका, SC ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

Highlights पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। ‘‘प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ ली जाएगी।’’

Delhi Liquor Scam case: दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीआरएस नेता कविता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।

#BREAKING: Big Setback For K Kavitha



Supreme Court remarked that it has to follow a uniform policy for all and can't allow people to approach the top court directly for bail as they are a politician



