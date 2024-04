Delhi Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की थी खारिज

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और रिमांड की चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं जो इस समय केंद्रीय एजेंसी के जांच का सामना कर रहे हैं। बुधवार को जहां सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वहीं, इससे एक दिन पहले ही हाईकोर्ट में केजरीवाल के गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से निराश होकर अब आम आदमी पार्टी देश के शीर्ष न्यायालय के पास जा पहुंची हैं।

Delhi CM Arvind Kejriwal moves Supreme Court against Delhi High Court order rejecting his plea challenging his arrest in Delhi's excise policy irregularities case



