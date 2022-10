बापू और शास्त्री जी की जयंती कार्यक्रम में न पहुंचने पर एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, AAP की ओर से आया जवाब

Highlights दिल्ली के एलजी वीके सिंह सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राजघाट और विजय घाट पर उनकी अनुपस्थिति के लिए पत्र लिखा। उपराज्यपाल की चिट्ठी का आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। आप की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने कभी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के कार्यक्रम में भाग लिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सिंह सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राजघाट और विजय घाट पर उनकी अनुपस्थिति के लिए पत्र लिखा। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता भाजपा शासित राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के लिए रविवार को गुजरात में थे।

केजरीवाल ने हालांकि महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। बापू की अहिंसक नीतियां, नैतिक आधार और महान विचार ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का सदा मार्गदर्शन करते रहेंगे।" वहीं, केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी।

