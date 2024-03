Sunita Kejriwal In Ramleela Maidan: 'उन्होंने मेरे पति को जेल में डाल दिया', रामलीला मैदान से सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा संदेश

Highlights रामलीला मैदान में सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनीता ने कहा मेरे पति को पीएम मोदी ने जेल में डाल दिया सुनीता ने कहा कि क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए

Sunita Kejriwal In Ramleela Maidan: रामलीला मैदान में पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिखाई दी। आम आदमी पार्टी के द्वारा रामलीला मैदान में 31 मार्च को तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ थीम पर एक महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहे। इस दौरान पहली बार राजनीतिक मंच साझा कर रही सुनीता ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा।

