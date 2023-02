दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, पुलिस हिरासत में महिला का 'कौमार्य परीक्षण' असंवैधानिक

Highlights दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कौमार्य परीक्षण करना न केवल उसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता के साथ हस्तक्षेप करने के समान है। सिस्टर स्टेफी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने उनकी सहमति के बिना कौमार्य परीक्षण किया था। कोर्ट ने सिस्टर अभया की हत्या जो कि 27 मार्च, 1992 में हुई थी इस संबंध में फैसला सुनाया है।

नई दिल्ली: महिला आरोपी के कौमार्य परीक्षण को लेकर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला आरोपी का कौमार्य परीक्षण कराना असंवैधानिक, लैंगिक भेदभाव और गरिमा के अधिकार का उल्लघंन है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है जो 'कौमार्य परीक्षण' का प्रावधान करती हो और ऐसा परीक्षण अमानवीय व्यवहार का एक रूप है।

दरअसल, अदालत ने ये सुनवाई केरल में सिस्टर अभया मर्डर केस की आरोपी स्टेफी के वर्जिनिटी टेस्ट को लेकर की है। कोर्ट ने इस टेस्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि न्यायिक या पुलिस हिरासत में आरोपी महिला का कौमार्य परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन है, जिसमें गरिमा का अधिकार शामिल है।

