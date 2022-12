सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भेजा नोटिस

Highlights पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्त, 2021 को इस मामले में थरूर को दी थी क्लीन चिट निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने किया हाईकोर्ट का रुख सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात एक लग्जरी होटल में मृत पाई गई थीं

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनंदा पुष्कर मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को पारित एक फैसले में शशि थरूर को इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया था।

गौरतलब है कि सुनंदा 17 जनवरी 2014 की रात एक लग्जरी होटल में मृत पाई गई थीं, जिसके बाद पुलिस ने कमरे को सील कर दिया और प्राथमिकी दर्ज की। जिसके बाद मामला अदालत में चला और एक ट्रायल कोर्ट ने थरूर को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सांसद के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।

Delhi Police moves High Court against the discharge of Congress MP Shashi Tharoor in Sunanda Pushkar death case.



The Patiala House Court in a judgement passed on August 18, 2021 had discharged Shashi Tharoor in connection with the death case.