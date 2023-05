बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज

By मनाली रस्तोगी | Published: May 29, 2023 11:17 AM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

(फाइल फोटो)