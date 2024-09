Delhi Govt Portfolio Allocation: सीएम आतिशी ने शिक्षा, वित्त सहित 11 अन्य विभागों का कार्यभार संभाला, जानें किसे क्या मिला

Highlights सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण समेत आठ विभागों का प्रभार संभालेंगे गोपाल राय पर्यावरण समेत तीन विभागों का प्रभार संभालेंगे कैलाश गहलोत परिवहन और महिला एवं बाल विकास समेत चार विभागों का प्रभार संभालेंगे

नई दिल्ली: आतिशी ने शनिवार दोपहर को नए मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। वह शिक्षा और वित्त समेत 13 विभागों का कार्यभार संभालती रहेंगी। दिल्ली मंत्रिमंडल में वर्तमान में पांच सदस्य (मुख्यमंत्री के अलावा) हैं, जिसमें पहली बार विधायक बने मुकेश अहलावत मौजूदा मंत्रियों में शामिल हैं। शनिवार शाम को जारी विभाग आवंटन सूची के अनुसार, सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण समेत आठ विभागों का प्रभार संभालेंगे। गोपाल राय पर्यावरण समेत तीन विभागों का प्रभार संभालेंगे। कैलाश गहलोत परिवहन और महिला एवं बाल विकास समेत चार विभागों का प्रभार संभालेंगे। इमरान हुसैन खाद्य आपूर्ति और चुनाव विभाग का प्रभार संभालेंगे। मुकेश अहलावत दिल्ली के एससी/एसटी मंत्री बनेंगे और साथ ही श्रम समेत चार और विभागों का प्रभार संभालेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में आतिशी ने कहा, "आज मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन यह हमारे लिए भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का जीवन बदल दिया। हम सभी को अब बस एक काम करना है- अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है।"

आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा, "ईमानदारी और निष्ठा की मिसाल कायम करते हुए अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, 'अदालत का फैसला ही काफी नहीं है। मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जब तक दिल्ली की जनता यह नहीं कह देती कि मैं ईमानदार हूं, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं लौटूंगा।'

