दिल्ली में सर्दी का सितम जारी; सरकार ने 5वीं क्लास तक के बच्चों को दी छुट्टी, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और राजधानी दिल्ली में शीतलहर के कारण लोगों की मुश्किले बढ़ गई है। इस बीच, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पांचवी क्लास तक के बच्चों को राहत देते हुए स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि "नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के छात्रों के लिए, मौजूदा ठंड के मौसम की स्थिति के कारण दिल्ली में स्कूल अगले पांच दिनों के लिए बंद रहेंगे।

मालूम हो कि दिल्ली को अत्यधिक ठंडी लहरों का सामना करना पड़ रहा है और भारत के मौसम संबंधी विभाग ने घने कोहरे, हल्की वर्षा और अगले कुछ दिनों के लिए तापमान में गिरावट के कारण एक पीला अलर्ट जारी किया है।

दरअसल, 1 जनवरी से शुरू होने वाले शीतकालीन अवकाश के बाद 8 जनवरी (सोमवार) को कक्षाएं फिर से शुरू होने वाली थीं, लेकिन दिल्ली के स्कूलों को अंतिम समय में 10 जनवरी तक अवकाश के विस्तार का सामना करना पड़ा।

हालांकि, शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश का हवाला देते हुए तुरंत आदेश वापस ले लिया। "गलत तरीके से जारी किया गया" निर्देश। अधिकारियों ने घोषणा की कि ठंड के मौसम की स्थिति के बीच स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में रविवार को विचार-विमर्श किया जाएगा।

Schools in Delhi will remain closed for the next 5 days due to the prevailing cold weather conditions, for students from Nursery to Class 5.