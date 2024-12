Delhi Fog: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, कोहरे की वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनें लेट

Delhi Fog: भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर ध्यान देने वाली है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण ट्रेनों के शेड्यूल में देरी हो रही है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे स्टेशनों पर जाने से पहले एंड्रॉयड या आईओएस पर नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) के माध्यम से लाइव अपडेट देखें।

25 दिसंबर की सुबह दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा दिखाई दिया। दूर-दूर तक घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी जीरो हो गई। कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सफदरजंग और पालम स्टेशनों पर दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई।

