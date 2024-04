Manish Sisodia judicial custody: मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Highlights शिक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। लोगों को तिहाड़ जेल से एक पत्र लिखा था। मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है।

Manish Sisodia judicial custody: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। विधायक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कथित दिल्ली शराब मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसौदिया को आज सुबह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील ने अदालत को बताया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। हालाँकि, उनके खिलाफ आरोप अभी तक साबित नहीं हुए। वकील ने कोर्ट से कहा कि वह जमानत के हकदार है।

Delhi Excise policy | Judicial custody of AAP leader & former Delhi Dy CM Manish Sisodia and other arrested accused persons is extended till April 18th.