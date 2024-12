Delhi Election: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित?, शीला दीक्षित के बेटे को नई दिल्ली से टिकट, बादली से देवेंद्र यादव, 21 प्रत्याशियों की सूची जारी

Highlights आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। उम्मीदवारों में अनुभवी और युवा दोनों तरह के चेहरे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने की संभावना है।

Delhi Election: कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी प्रदान की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। केजरीवाल अभी नई दिल्ली सीट से विधायक हैं। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। देवेंद्र यादव को बादली से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बल्लीमारान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को पड़पड़गंज से उम्मीदवार बनाया।

Congress (@INCIndia) releases first list of 21 candidates for upcoming Delhi Assembly polls; party's state unit chief Devender Yadav to contest from Badli, Sandeep Dikshit from New Delhi.#DelhiElections#DelhiAssemblyPollspic.twitter.com/PokSF6BnPT