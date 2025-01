Delhi Election 2025: पीएम मोदी ने 'स्वाभिमान अपार्टमेंट' का किया उद्घाटन, 1,675 नवनिर्मित फ्लैटों में रहेंगे झुग्गी-बस्ती के लोग

Delhi Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्लीवालों को कई परियोजनाओं का तोहफा देने आ गए हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह कार्यक्रम जनता के साथ-साथ बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी शुक्रवार दोपहर दिल्ली विश्वविद्यालय के वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी है और दिल्ली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसके जरिए वह झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों के निवासियों के लिए 1,675 फ्लैटों और दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं सहित कई विकास उपायों का उद्घाटन करेंगे।

पीएम शुक्रवार को दोपहर करीब 12:10 बजे अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी (जेजे) क्लस्टरों के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा करेंगे।

पीएम मोदी द्वारा डीयू के वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, योगेश सिंह ने कहा, "यह प्रेरणा लेने का दिन है - पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। डेढ़ साल बाद , परियोजना पूरी होने की उम्मीद है और फिर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी इस तथ्य में कि हमने भी योगदान दिया है कॉलेज की स्थापना के लिए सावरकर देश के युवाओं, लोगों और संस्कृति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।"

वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज बनवाने पर बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, "“सबसे पहले, 'झुग्गी-झोपड़ी' का क्लस्टर पुनर्वास एक योजना है जो तब शुरू हुई थी जब हम सत्ता में थे। ये इमारतें बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थीं- मुझे नहीं पता कि भारत सरकार ने इसमें देरी क्यों की। कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए 'झुग्गी-झोपड़ी' क्लस्टर का उद्घाटन पीएम द्वारा किया जाना कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा श्रेय है। दूसरा, चुनाव से ठीक पहले एक कॉलेज की आधारशिला रखना- पहले क्यों नहीं।"

