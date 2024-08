Delhi Bus Fire Video: सड़क पर धूं-धूं कर जली DTC बस, बाल-बाल बचे यात्री; देखें वीडियो

Delhi Bus Fire Video: पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक डीटीसी बस में भीषण आग लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर खड़ी बस चारों तरफ से आग की लपटों में घिरी हुई है। आग इतनी भयावह लगी कि उसका धुआं दूर तक उठता दिखा। इस भीषण आग में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। जिसके कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। घटना सुबह करीब 9:42 बजे हुई, जिसके बाद आग बुझाने के लिए तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

#WATCH | Station Officer (Fire), Anup Singh says, "...We rushed to the spot and extinguished it. No casualties have been reported. Fire has been doused off. Driver says that the fire broke out through AC plant, through short circuit. It was completely charred due." https://t.co/TXN0gxrPptpic.twitter.com/mAbSp3Tl3u