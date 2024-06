Highlights अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा 12 जुलाई तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी (आप) नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

#BREAKING Delhi Court remands Chief Minister Arvind Kejriwal to judicial custody till July 12 in the CBI case related to alleged liquor policy scam. #ArvindKejriwal#CBIpic.twitter.com/ybBuR1OBpa