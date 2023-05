दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल चौधरी बोले- केजरीवाल भाजपा की तारीफ करते रहे, उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए

Highlights अनिल चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे या नहीं इस पर कांग्रेस आलाकमान फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि जब तमाम विपक्षी पार्टियां साथ थीं तो वह भाजपा की तारीफ करते रहे। चौधरी ने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए।

नई दिल्ली: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तारीफ करने की अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। उनकी टिप्पणी केजरीवाल द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग के मद्देनजर आई है।

एएनआई से अनिल चौधरी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे या नहीं इस पर कांग्रेस आलाकमान फैसला लेगा। जब तमाम विपक्षी पार्टियां साथ थीं तो वह भाजपा की तारीफ करते रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए।" केजरीवाल ने 23 मई को दिल्ली में नौकरशाहों के तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की।

#WATCH | Congress high command will take a decision on whether they will meet Delhi CM Arvind Kejriwal or not. When all opposition parties were together, he kept praising BJP, Arvind Kejriwal should realise his mistake: Delhi Congress President Anil Chaudhary pic.twitter.com/nJW0qqQQFq