Delhi Chunav Parinam 2025: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही, सीएम आतिशी बोलीं- फिर से जीतेंगे दिल

Delhi Chunav Parinam 2025 Live: मीराबाई डीएसईयू महारानी बाग मतगणना केंद्र के बाहर का है।

Delhi Chunav Parinam 2025 Live: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि फिर से दिल जीतेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जनता चौथी बार सीएम बनाने जा रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हमें अभी बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत काम करना है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा कि मैंने मां के दर्शन किए हैं, मेरा एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य है, वह है सेवा... पार्टी ने खूब मेहनत की है, हमने मेहनत की है, हमने जनता के लिए चुनाव लड़ा है, अब दिल्ली जो भी फैसला करेगी, वह हमें स्वीकार होगा।

#WATCH | Delhi CM Atishi and AAP candidate from Kalkaji, Atishi says, "This was not an ordinary election but a fight between good and evil. I am confident that the people of Delhi will stand with the good, AAP and Arvind Kejriwal. He will become the CM for the fourth time..." pic.twitter.com/Bv9UQLWNCB — ANI (@ANI) February 8, 2025

#DelhiElections2025 | BJP MLA candidate from Malviya Nagar, Satish Upadhyay offers prayers at Hanuman temple located in Green Park, ahead of announcement of election results today pic.twitter.com/8tzjil3vyC— ANI (@ANI) February 8, 2025

ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से AAP उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने के लिए तमाम शक्तियों का प्रयोग किया गया, चाहे वह इनकम टैक्स हो, ED, CBI, चुनाव आयोग हो, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया गया।

#WATCH | Delhi: BJP candidate from Moti Nagar constituency Harish Khurana says, "The way we are getting the response from the people, not just in Motinagar but, in the entire Delhi the BJP is going to win with than 50 seats... The people were facing issues... But instead of… pic.twitter.com/4Vvm4oOS45 — ANI (@ANI) February 8, 2025

#WATCH | AAP candidate from Greater Kailash seat, Saurabh Bharadwaj says, "Whatever happens, now it is in the hands of the mother goddess." https://t.co/oeXbq1pXeJpic.twitter.com/c5EvfgvwBI— ANI (@ANI) February 8, 2025

लेकिन जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ है... मुझे विश्वास है कि उनकी(भाजपा) तमाम कोशिशों के बावजूद जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है... हमारा कांग्रेस के साथ न तो कोई गठबंधन होगा और न ही हमें इसकी जरूरत है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की ताकत से अपनी सरकार बनाने जा रही है।

संयुक्त CP संजय कुमार जैन ने कहा कि आज मतगणना है, कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हमने हर मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर मतगणना केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2 कंपनियां, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं।

#WATCH | AAP candidate from Greater Kailash seat, Saurabh Bharadwaj offers prayers at Kalkaji temple ahead of Delhi election results



Counting for Delhi election to begin at 8 am pic.twitter.com/w74nMZO1lm — ANI (@ANI) February 8, 2025

#WATCH | AAP candidate from Greater Kailash seat, Saurabh Bharadwaj says, "Every attempt was made to remove AAP from government but the public's blessings are with the AAP. I believe that the public is going to make Arvind Kejriwal the CM for the fourth time. In a few days, he… pic.twitter.com/Rj84lqSbOi— ANI (@ANI) February 8, 2025

हमने ट्रैफिक के भी कड़े इंतजाम किए हैं... 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि भीड़ पर नजर रखी जा सकें। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वीडियो मीराबाई डीएसईयू महारानी बाग मतगणना केंद्र के बाहर का है। मालवीय नगर से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने हनुमान मंदिर, ग्रीन पार्क में पूजा-अर्चना की।

कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल गोयल ने कहा कि जनता ने मोदी की गारंटी में विश्वास दिखाया है। जनता ने नाकाम, नाकारा, झूठ और लूट की आम आदमी पार्टी की सरकार को नकार दिया है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है की कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से हम बड़े बहुमत से जीत दर्ज़ करेंगे।

मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरीश खुराना ने कहा, "लोगों का प्यार और लोगों की प्रतिक्रिया से साफ पता चलता है कि भाजपा का परचम सिर्फ मोती नगर में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में लहराने वाला है... हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है।"

