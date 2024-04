Sanjay Singh Press Conference:' बीजेपी ने किया शराब घोटाला', प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सांसद संजय सिंह ने किया खुलासा

Highlights तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी पर बरसे संजय सिंह आप कार्यालय में संजय सिंह ने छह महीने बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय ने कहा की शराब घोटाला बीजेपी ने किया

Sanjay Singh Press Conference:दिल्ली की कथित शराब घोटाला में छह महीने तक तिहाड़ जेल में रहे आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाहर आते ही बीजेपी पर जोरदार हमला कर दिया है। उन्होंने दिल्ली स्थित आप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने किया है। एक व्यक्ति हैं, मगुंटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए, उनके बेटे राघव मगुंटा ने 7 बयान दिए।

#WATCH | Delhi: Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh says, "There is one person, Magunta Reddy, who gave 3 statements, his son Raghav Magunta gave 7 statements. On 16th September, when he (Magunta Reddy) was first asked by ED whether he knew Arvind Kejriwal, he told the truth and said… pic.twitter.com/YzyPrZxYAQ

16 सितंबर को, जब उनसे पहली बार ईडी ने पूछा तो उन्होंने सच बताते हुए कहा कि उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में। लेकिन उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया। 10 फरवरी से 16 जुलाई तक राघव मगुंटा के सात बयान लिए गए।

#WATCH | Delhi: Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh says, "What is the relation of a man whom ED is saying is involved in liquor scam, with the Prime Minister? He is contesting elections from TDP and is seeking votes by putting the picture of Prime Minister Narendra Modi...BJP and ED… pic.twitter.com/GWBejZ2p8j