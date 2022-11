दिल्ली एमसीडी चुनावः बीजेपी ने 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की, यहां करें चेक

Highlights नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हुई थी और इसके लिए अंतिम तिथि 14 नवंबर है। 14 नवंबर को नामांकन करने वालों की भीड़ होने की संभावना है। पत्रों की जांच 16 नवंबर को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 नवंबर है।

नई दिल्लीः भाजपा की दिल्ली इकाई ने एमसीडी चुनाव के लिए 232 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। भाजपा ने 9 पूर्व मेयर पर फिर से दांव लगाया है। 52 पूर्व पार्षद, तीन डॉक्टर और 4 जिला अध्यक्ष को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि शेष 18 उम्मीदवारों की घोषणा बाद में की जाएगी।

भाजपा की दिल्ली इकाई के महासचिव हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की मंजूरी के बाद 232 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। एमसीडी के 250 वार्डों के लिए चार दिसंबर को चुनाव होंगे, जबकि मतगणना सात दिसंबर को होगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हुई थी और इसके लिए अंतिम तिथि 14 नवंबर है।

BJP Delhi's list of candidates for the upcoming MCD Elections 2022.



Best wishes and Congratulations to everyone! pic.twitter.com/e9gblUjBvL — BJP Delhi (@BJP4Delhi) November 12, 2022

नामांकन पत्रों की जांच 16 नवंबर को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 नवंबर है। सार्वजनिक अवकाश के कारण 12-13 नवंबर को क्योंकि निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कोई नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसे में 14 नवंबर को नामांकन करने वालों की भीड़ होने की संभावना है।

Delhi BJP releases list of 232 candidates for MCD polls: Statement — Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2022

दिल्ली भाजपा ने एमसीडी चुनाव के लिए 20 सदस्यीय समिति गठित की

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी एमसीडी चुनाव के लिए बुधवार को 20 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दिल्ली के सभी सात भाजपा सांसदों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के समिति में शामिल किया गया है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की मंजूरी के बाद इस समिति का गठन किया गया है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों पर चर्चा करने के लिए समिति बृहस्पतिवार को पहली बैठक करेगी। दिल्ली भाजपा के प्रभारी बैजयंत जय पांडा और सह प्रभारी अलका गुर्जर समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, पूर्व प्रदेश भाजपा प्रमुख विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को भी समिति में शामिल किया गया है।

