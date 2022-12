दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा, पार्टी ने किया स्वीकार

Highlights पार्टी द्वारा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से आदेश गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बुधवार को घोषित हुए चुनाव परिणाम में एमसीडी में भाजपा का 15 साल का शासन खत्म हुआ

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नगर निगम चुनाव में पार्टी की हार के बाद रविवार को इस्तीफा दे दिया। भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को घोषित हुए चुनाव परिणाम में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में भाजपा का 15 साल का शासन खत्म कर दिया। आप ने इस चुनाव में 134 सीट जीतीं और भाजपा ने 104 सीट पर जीत दर्ज की।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक आदेश में कहा, ‘‘भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश के अनुसार दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से आदेश गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार किया जा रहा है। दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को अगले आदेश तक प्रदेश इकाई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है।’’

The top brass of the Bharatiya Janata Party has accepted the resignation of Delhi BJP President Adesh Gupta from the post



(file photo) pic.twitter.com/lkNybnprOu