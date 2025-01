Delhi Assembly Polls: नाराज मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद सीट से टिकट?, करावल नगर से टिकट कटा था...

Highlights गढ़ से टिकट न दिए जाने पर खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त की थी। कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाने का पार्टी का फैसला ‘‘गलत’’ है। परिणाम पांच फरवरी को मतदान के बाद नजर आएंगे।

Delhi Assembly Polls: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ने रविवार को मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मनाने के लिए उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। बिष्ट ने पार्टी द्वारा कपिल मिश्रा को करावल नगर से उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का खुलेआम विरोध किया था। वह वर्तमान दिल्ली विधानसभा में इसी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। निवर्तमान विधानसभा में भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक बिष्ट करावल नगर से पांच बार निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने गढ़ से टिकट न दिए जाने पर खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त की थी।

पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ बैठक के बाद वह शांत हो गए हैं। इससे पहले दिन में बिष्ट ने कहा कि उनकी जगह कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाने का पार्टी का फैसला ‘‘गलत’’ है और इसके परिणाम पांच फरवरी को मतदान के बाद नजर आएंगे।

