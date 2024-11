Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल?, अरविंद केजरीवाल बोले- वह आजाद हैं...

Highlights Delhi Assembly Elections 2025: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैलाश गहलोत स्वतंत्र हैं, वह जहां चाहें जा सकते हैं। Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भाजपा में शामिल हो गए हैं। Delhi Assembly Elections 2025: गहलोत 2015 से पश्चिमी दिल्ली में जाट बहुल नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए हैं। यह दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा बीजेपी में शामिल होने का फैसला लेने से पहले पीएम मोदी और बीजेपी का काम, मैं आपका पार्टी में स्वागत करता हूं। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैलाश गहलोत स्वतंत्र हैं, वह जहां चाहें जा सकते हैं।

#WATCH | Delhi: Former Delhi Minister and AAP leader Kailash Gahlot joins BJP, in the presence of Union Minister Manohar Lal Khattar and other BJP leaders. pic.twitter.com/l2Ol8Umxe1 — ANI (@ANI) November 18, 2024

#WATCH | Union Minister Manohar Lal Khattar says "Today, Delhi's former minister Kailash Gahlot has joined the BJP. This is a turning point in Delhi's politics as a senior minister of the Delhi Govt has joined the BJP...I am sure that you must have seen the work of PM Modi and… https://t.co/1frzzmY8ndpic.twitter.com/B5q4eCQwz6— ANI (@ANI) November 18, 2024

गहलोत 2015 से पश्चिमी दिल्ली में जाट बहुल नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि उनके इस्तीफे का असर बाहरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में हो सकता है, जहां समुदाय की अच्छी-खासी मौजूदगी है। गहलोत के इस्तीफे से कई लोग हैरान हैं, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था क्योंकि वह आप के भीतर ‘‘अलग-थलग’’ महसूस कर रहे थे। पिछले साल उनसे राजस्व और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग ले लिए गए थे, जिन्हें आतिशी को सौंप दिया गया था।

#WATCH | On being asked if former AAP leader Kailash Gahlot is joining BJP today, AAP National Convenor Arvind Kejriwal says "He is free, he can go wherever he wants..." pic.twitter.com/HyjOC1qZuW — ANI (@ANI) November 18, 2024

दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी (आप) से इस्तीफा देने के एक दिन बाद सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। वह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हर्ष मल्होत्रा, भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी सहित अन्य की उपस्थिति में भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए।

खट्टर ने गहलोत के शामिल होने को राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में एक ‘‘अहम मोड़’’ बताया। भाजपा को उम्मीद है कि गहलोत के पार्टी में शामिल होने से आगामी विधानसभा चुनावों में उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी क्योंकि पार्टी का उद्देश्य आप से सत्ता हासिल करना है। सचदेवा ने कहा कि दो बार विधायक रहे और पेशे से वकील गहलोत अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं।

गहलोत ने रविवार को आप छोड़ दी और आरोप लगाया था कि ‘‘राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं’’ लोगों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर हावी हो गई हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजे अपने त्यागपत्र में 50 वर्षीय नेता ने कहा, ‘‘लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय, हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं।’’

आप का प्रमुख चेहरा रहे गहलोत ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कई मुद्दे उठाए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व आधिकारिक आवास ‘शीशमहल’ जैसे कुछ ‘अजीब’ और ‘शर्मनाक’ विवादों का जिक्र किया और कहा कि इससे सभी को संदेह होता है कि क्या ‘‘हम अब भी ‘आम आदमी’ होने में विश्वास करते हैं?’’ आप ने दावा किया था कि गहलोत का फैसला केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ की जा रही जांच से प्रभावित था।

