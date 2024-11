Delhi Assembly Elections 2025: 11 उम्मीदवारों की पहली सूची?, ब्रह्म सिंह तंवर, अनिल झा, बीबी त्यागी, चौधरी जुबैर अहमद, वीर धींगान और सुमेश शौकीन को टिकट

Highlights 2020 में हुए पिछले चुनाव में आप ने 70 विधानसभा सीट में से 62 सीट जीती थी। पीएसी की अध्यक्षता आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करते हैं। संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं के आधार पर वितरित किए जाएंगे।

Delhi Assembly Elections 2025: अगले साल फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आम आदमी पार्टी (आप) की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बृहस्पतिवार को बैठक के बाद घोषणा की। दिल्ली चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पूर्व भाजपा नेता ब्रह्म सिंह तंवर, अनिल झा और बीबी त्यागी के साथ-साथ हाल ही में आप में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता चौधरी जुबैर अहमद, वीर धींगान और सुमेश शौकीन भी सूची में शामिल हैं। 2020 में हुए पिछले चुनाव में आप ने 70 विधानसभा सीट में से 62 सीट जीती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा घोषित 11 उम्मीदवारों की सूची में हाल ही में भाजपा और कांग्रेस छोड़कर आए छह नेताओं के नाम शामिल हैं।

आप की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था पीएसी की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करते हैं। पीएसी की बैठक पार्टी कार्यालय में हुई और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा गई। केजरीवाल ने पहले कहा था कि चुनाव के लिए टिकट काम, जनता की राय और संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं के आधार पर वितरित किए जाएंगे।

AAP releases the first list of 11 candidates for 2025 Delhi elections. Former BJP leaders Brahm Singh Tanwar, Anil Jha and BB Tyagi as well as former Congress leaders Chaudhry Zubair Ahmad, Veer Dhingan and Sumesh Shokeen who joined AAP recently also included in the list.