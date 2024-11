Delhi AQI Today: दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब', नोएडा, गुरुग्राम समेत एनसीआर में कब खुलेंगे स्कूल

Delhi AQI Today: दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं, आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 340 दर्ज किया गया।

सुप्रीम कोर्ट आज राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-4 (GRAP-4) प्रतिबंधों को कम करने का फैसला करेगा, जो शीर्ष अदालत के कोर्ट कमिश्नरों द्वारा दिल्ली के सीमा प्रवेश बिंदुओं पर अपने फील्ड विजिट के बाद जमा की गई रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। पिछले हफ्ते, शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में गिरने के बाद दिल्ली में GRAP-4 लागू किया गया था।

प्रतिबंधों के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। चूंकि पिछले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि अधिकारी सभी शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक कक्षाओं के निलंबन को बढ़ाएंगे। हालांकि, निर्णय प्रदूषण के स्तर पर निर्भर करेगा।

एनसीआर में आज खुलेंगे स्कूल

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण अधिक रहने के कारण गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद के स्कूलों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं सोमवार तक बढ़ा दी गई हैं।

गुरुग्राम के जिला आयुक्त अजय कुमार ने रविवार को स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं को एक और दिन के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया। यह आदेश जिले के लगभग सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के मद्देनजर जारी किया गया था।

आधिकारिक आदेशों के अनुसार, जिलों में खराब प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाओं को बंद करने की अवधि 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। संबंधित अधिकारियों द्वारा फरीदाबाद और नोएडा के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया।

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों की स्थिति पर फैसला लेने वाला है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि वह शहर की वायु प्रदूषण स्थिति की जांच करेगी और तय करेगी कि उपायों को जारी रखना है या नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया।

जस्टिस एएस ओका और एजी मसीह की पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली में GRAP उपायों के खराब कार्यान्वयन पर नाराजगी जताई।

सीपीसीबी के मुताबिक सोमवार सुबह आनंद विहार में एक्यूआई 334, अशोक विहार में 312, बवाना में 322, चांदनी चौक में 244, द्वारका में 297, आईजीआई एयरपोर्ट में 260, जहांगीरपुरी में 323, मुंडका में 340, नरेला में 311, पटपड़गंज में 287, रोहिणी में 312 और वजीरपुर में 328 दर्ज किया गया।

बता दें कि 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 400 से अधिक को 'गंभीर' माना जाता है।

