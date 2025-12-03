Delhi AQI: दिल्ली में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 3, 2025 11:24 IST2025-12-03T11:24:15+5:302025-12-03T11:24:18+5:30
Delhi AQI:रविवार (30 नवंबर) और सोमवार (1 दिसंबर) को जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिली थी; हालांकि, मंगलवार को वायु गुणवत्ता फिर से 'बहुत खराब' हो गई।
Delhi AQI: राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने यह जानकारी दी। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में एक्यूआई 335 दर्ज किया गया। इसी के साथ यहां लगातार दूसरे दिन भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। दिल्लीवासियों को विषाक्त हवा से रविवार (30 नवंबर) और सोमवार (एक दिसंबर) को थोड़ी राहत मिली थी। हालांकि, मंगलवार को वायु गुणवत्ता फिर से 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई।
सीपीसीबी के अनुसार एक्यूआई शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51-100 को ‘संतोषजनक’, 101-200 को ‘मध्यम’, 201-300 को ‘खराब’, 301-400 को ‘बहुत खराब’ और 401-500 को ‘गंभीर’ माना जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हल्के कोहरे का अनुमान जताया है।
दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसम के औसत से 3.1 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 100 प्रतिशत थी।