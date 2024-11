Delhi Air Pollution News: डरावनी और दमघोंटू, आंख से निकल रहे आंसू?, 484 पर एक्यूआई, सांस लेना दूभर, घर से काम कीजिए, लोग दुबके, देखें वीडियो और तस्वीरें

Highlights Delhi Air Pollution News: अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। Delhi Air Pollution News: दिन में बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। Delhi Air Pollution News: सुबह आठ बजे दिल्ली का एक्यूआई 484 रहा।

Delhi Air Pollution News:दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना दूभर हो गया है। प्रदूषण का स्तर काफी गिर गया है। लोगों ने कहा कि सांस लेना दूभर हो गया और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अक्षय पाठक ने कहा कि सुबह की सैर अच्छी लगती है लेकिन अब हवा प्रदूषित हो गई है। इसलिए मास्क पहन रहे हैं। आंखों में जलन और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। शेखर ने कहा कि AQI लगभग 500 को छू रहा है। मैं सुबह की सैर के लिए आता हूं और मेरी आंखों में थोड़ी जलन महसूस होती है और मेरा गला खुजलाने लगता है। युवा के रूप में मुझे ऐसा महसूस होता, तो वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति समझ जाएं।

राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सोमवार को ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंच गई और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 484 दर्ज किया गया। दिल्ली में सुबह से ही ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य को स्थगित करने सहित प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय लागू किए गए हैं।

घने विषैले धुंध के कारण सुबह के समय दृश्यता में तेजी से गिरावट होने लगी। अधिकारियों के अनुसार, सफदरजंग हवाई अड्डे पर दृश्यता 150 मीटर रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह आठ बजे दिल्ली का एक्यूआई 484 रहा।

एक्यूआई इस मौसम में अब तक का सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में रविवार को शाम चार बजे एक्यूआई 441 दर्ज किया गया और शाम सात बजे तक यह बढ़कर 457 पहुंच गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक्यूआई 450 के पार पहुंच जाने के बाद दिल्ली व एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश दिया।

आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं को लाने जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-6 डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी अन्य ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईवी और सीएनजी तथा बीएस-6 डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

#WATCH | Punjab | A layer of haze looms over Jalandhar city as air quality continues to deteriorate. pic.twitter.com/AM5IgmiPqA — ANI (@ANI) November 18, 2024

आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने डीजल मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनें, पाइपलाइनें और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियां निलंबित कर दी गई हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh | A layer of smog envelops Ghaziabad as air quality remains in the 'Severe' category as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/owWnakTNjg — ANI (@ANI) November 18, 2024

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीएक्यूएम) ने एनसीआर में 50 प्रतिशत क्षमता पर ही कार्यालय संचालित करने और शेष लोगों से घर से काम करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में 10वी और 12वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं को प्रत्यक्ष रूप से बंद करने के निर्देश दिए हैं।

#WATCH | Delhi: People take a morning walk around Kartavya Path amid a dense layer of smog enveloping various parts of the city.



As per the Central Pollution Control Board, the air quality here has dropped to 'Severe' category. pic.twitter.com/FH0wWaKJ9f — ANI (@ANI) November 18, 2024

सीपीसीबी के अनुसार, 400 या इससे अधिक का आईक्यू ‘गंभीर’ माना जाता है और इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है: चरण 1 - ‘खराब’ (एक्यूआई 201-300), चरण 2 - ‘बहुत खराब’ (301-400), चरण 3 - ‘गंभीर’ (401-450) और चरण 4 - ‘गंभीर प्लस’ (450 से अधिक)।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 3.9 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिन में बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

