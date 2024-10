Delhi Air Pollution: वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में डीजल जनरेटर और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध

Highlights दिल्ली में 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण होगा लागू जीआरएपी का दूसरा चरण तब शुरू होता है, जब एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में आ जाता है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता के खतरनाक स्तर को देखते हुए, अधिकारियों ने 22 अक्टूबर (मंगलवार) को सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के दूसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। जीआरएपी आपातकालीन प्रोटोकॉल का एक सेट है, जिसे वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर उससे निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जीआरएपी का दूसरा चरण तब शुरू होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बहुत खराब' श्रेणी में आ जाता है, जो 301-400 के बीच होता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि वह राजधानी शहर में डीजल जनरेटर और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध सहित अन्य प्रतिबंध लगाएगा।

Commission for Air Quality Management (CAQM) orders to implement GRAP-II in Delhi NCR



The order reads, "In an effort to prevent further deterioration of the air quality, the Sub-Committee decided that all actions as envisaged under Stage II of the GRAP-Very Poor Air Quality be… pic.twitter.com/slL9qtlA5o