दिल्लीः गांधी नगर में तड़के प्लाईवुड की दुकान में लगी भीषण आग, मौक पर 21 दमकल की गाड़ियां मौजूद

Highlights अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र ने कहा, सुबह 4:07 बजे आग लगने की सूचना मिली। दुकान के मालिकअमनदीप ने कहा कि आग दुकान के पिछले हिस्से में कहीं लगी।

नई दिल्ली: नई दिल्ली के गांधी नगर इलाके में बुधवार तड़के एक प्लाईवुड की दुकान में भीषण आग लग गई। आग में किसी की जान जाने या घायल होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। दुकान के मालिक अमनदीप ने बताया, आग बुधवार सुबह 3.30 बजे लगी।

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर 15 दमकल की गाड़ियां भेजी गईं। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि 6 और फायर टेंडर्स को अभियान में लगाया गया।

#WATCH | Fire broke out in a plyboard shop in Delhi's Gandhi Nagar market. Dousing operation underway. 21 fire tenders are at the spot currently. pic.twitter.com/MlJzAfyQOM