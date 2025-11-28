DDA Housing Scheme: 25% छूट के साथ डीडीए दे रहा किफायती फ्लैट, दिसंबर से शुरू होगी रजिस्ट्री

DDA Housing Scheme: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लोगों को किफायती फ्लैट दे रहा है। इन फ्लैट खरीदने पर 25% की छूट मिलेगी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने नरेला में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास हाउसिंग क्लस्टर बनाने का फैसला किया है। एक नई स्कीम, कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम, लागू की जा रही है, जिसके तहत नरेला के सेक्टर A1 से A4 में पॉकेट 6, 9 और 13 में सरकारी कर्मचारियों को कुल 3,656 फ्लैट मिलेंगे। इन फ्लैट में HIG, MIG और EWS कैटेगरी के घर शामिल हैं।

रजिस्ट्रेशन दिसंबर में शुरू होगा

DDA अधिकारियों के मुताबिक, इन नए बने फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन दिसंबर के बीच में शुरू होगा। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि ये फ्लैट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs), कॉर्पोरेशन, सरकारी अस्पतालों और दूसरे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को ही मिलेंगे। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी ये फ्लैट मिलेंगे। एलिजिबल एप्लिकेंट्स को फ्लैट की कीमत पर 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा, हालांकि फाइनल कीमतें अभी तय नहीं हुई हैं। पहली बार, कुछ हिस्से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए रिज़र्व होंगे।

DDA का कहना है कि पहले भी सरकारी कर्मचारियों को रियायतें दी जाती रही हैं, लेकिन पहली बार कुछ हिस्से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए रिज़र्व किए जाएंगे। इन फ्लैट्स में पार्किंग, पार्क और GT करनाल रोड और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II जैसी ज़रूरी सड़कों से आसान कनेक्टिविटी भी होगी।

नरेला में 35,000 से ज़्यादा फ्लैट बिना बिके

DDA के पास अभी नरेला में लगभग 35,000 बिना बिके फ्लैट हैं, जिनमें से 80% EWS और LIG कैटेगरी में हैं। अगले दो सालों में इन फ्लैट्स को बेचने के मकसद से, DDA ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें डायनामिक प्राइसिंग, DTC रूट्स को बढ़ाना, UER-II बनाना, फ्लैट्स को जोड़ना, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अलॉटमेंट और खरीदारों को कई तरह की रियायतें देना शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि नरेला में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हॉस्पिटल, एक एजुकेशन हब, एक DTC टर्मिनल और सफल और मदर डेयरी जैसे सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन दी गई है। एक वर्ल्ड-क्लास मल्टी-स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। DDA को उम्मीद है कि दिल्ली मेट्रो का फेज़ IV कॉरिडोर चालू होने के बाद नरेला में घरों की मांग और बढ़ेगी, क्योंकि मेट्रो सभी रिहायशी इलाकों को जोड़ेगी।

Web Title: DDA Housing Scheme DDA is offering affordable flats with 25% discount registration will start from December